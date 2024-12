Infobetting.com - Aston Villa-Southampton (sabato 07 dicembre 2024 ore 16:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

L’ha ritrovato la vittoria dopo sette partite in tutte le competizioni battendo 3-1 il Brentford, mentre per ilè giunta l’undicesima sconfitta stagionale, peraltro pesante ancorché prevedibile, per 5-1 al St Mary’s, che ha confermato il suo ultimo posto in classifica staccato di sette punti rispetto al quartultimo posto. Secondo i bookmaker .InfoBetting: Scommesse Sportive e