Annunciati i vincitori di Red Bull Indie Forge 2024

Anche per questa edizione di Redè giunto il momento decisivo: l’iniziativa di Redche mira a supportare gli studi di sviluppo indipendenti italiani, ha infatti selezionato il suo vincitore. A convincere la giuria d’eccellenza convocata per questa edizione del progetto è stato The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles di Fix-A-Bug, il videogioco dungeon-crawler in 2D con elementi roguelite in pixel art. La simpatia del pubblico, invece, ha scelto di premiare Dino Path Trail di Void Pointer, un roguelite survival 3D con visuale isometrica ambientato in un Wild West abitato da dinosauri.Sviluppato da Fix-A-Bug, giovane studio alle prese con la sua prima opera, formato sia da veterani sia da nuove leve, The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles è un videogioco che accompagna i giocatori nell’esplorazione di dungeon labirintici, dove sarà necessario combattere nemici e risolvere enigmi per proseguire ai livelli successivi, tutti generati in modo casuale.