Ilfattoquotidiano.it - Torino, ricoverate in psichiatria all’ospedale Molinette: due donne stuprate da un altro paziente. Polemiche sui controlli

Un uomo di 38 anni, fotografo di origini afgane, era stato ricoverato il 23 marzo al pronto soccorso delle, portato dalla fidanzata a causa di una diagnosi di disturbo d’ansia e crisi di panico. Dopo essere stato visitato e aver ricevuto 20 gocce di alprazolam è rimasto in attesa di un posto letto nel reparto diuniversitaria. Come riporta La Repubblica, alle nove di sera in un reparto ormai silenzioso l’uomo si è alzato dalla barella e si è introdotto nella stanza di unadi 35 anni ricoverata per anoressia e l’ha stuprata.La donna è stata aggredita: l’uomo avrebbe bloccato la porta con un armadietto, disattivato l’allarme, strappato il catetere e violentata dopo averle tappato la bocca per impedirle di urlare. Quando lei è riuscita a gridare, lui è fuggito, ma nessuno è intervenuto.