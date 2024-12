Superguidatv.it - Teo Mammucari: “In Appuntamento al buio parlo di me perchè oggi non si più dire più nulla. Libero è nato per caso. Flavia Vento non doveva stare sotto il tavolo”

Teodebutta a teatro con il nuovo spettacolo “al”. L’amato conduttore e mattatore tv in tour con un monologo autobiografico tra comicità, ironia e commozione. Una nuova sfida con sé stesso portando in scena la sua comicità in un monologo ironico e intimo in cui il mattatore si racconta al pubblico. Il tour ha preso il via il 15 novembre dal Teatro Gabriele D’Annunzio di Latina e toccherà alcuni dei principali teatri italiani.“al” è un viaggio a tu per tu tra l’attore e il suo pubblico. Battute, gag, autoironia e momenti di forte comicità, lo showman fa rivivere con leggerezza agli spettatori i momenti più intensi ed esilaranti del racconto, per uno spettacolo divertente e commovente allo stesso tempo. Una riflessione che accumuna il dolore e le risate, soprattutto quelle liberatorie, degli esseri umani e li spinge a essere più indulgenti verso sé stessi.