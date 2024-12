Ilfattoquotidiano.it - “Se ti lascia ancora dopo questo è un co***one”: Cesare Cremonini consola una fan lasciata dal fidanzato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Caro Salvatore, sono qui con Marina. Pensaci bene“. Con queste parole, accompagnate da un abbraccio e un sorrisotorio,si è trasformato in un improvvisato Cupido durante un instore a Milano. L’occasione? L’incontro con una fan, @iosonomars su TikTok, che gli ha chiesto di firmare due autografi, uno per sé e uno per il, assente perché. l’aveva appenata.La situazione è diventata commovente quando la fan, Marina, ha rivelato di essere statata dalSalvatore: “È il mio ragazzo, ma ci siamoti appena una settimana fa”, ha spiegato la ragazza, con la voce rotta dall’emozione. “Io sono una brava persona e sono venuta lo stesso”., colpito dalla dolcezza e dalla determinazione della fan, l’ha abbracciata, cercando dirla e ironizzando sul comportamento del suo ex: “Non merititrattamento”.