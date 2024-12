Orrore in provincia di Latina | 48enne prova a strangolare la ex compagna durante una lite

Leggi su Dayitalianews.com

Accuse di maltrattamenti e lesioni:diagli arresti domiciliariUn uomo di 48 anni diè finito agli arresti domiciliari dopo aver tentato dila sua exuna. La coppia, che aveva condiviso 25 anni di vita, si era separata alcuni mesi fa, e l’uomo non aveva accettato la fine della relazione, scatenando la sua rabbia in più occasioni.Minacce e violenza dopo la fine della relazioneLe indagini hanno preso il via a seguito della denuncia della vittima, che ha raccontato ai Carabinieri una lunga serie di messaggi minacciosi ricevuti dall’ex compagno. La situazione era degenerata in due episodi distinti nel corso di un mese, in cui l’uomo era diventato fisicamente violento, arrivando a metterle le mani al collo e causandole lesioni lievi con una prognosi di tre giorni.