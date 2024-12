Quifinanza.it - Mondiale per club, il sorteggio di Juve e Inter: partite in chiaro nell’accordo Dazn-Fifa

Si apre ufficialmente il sipario sul nuovoper, il torneo allargato a 32 squadre in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 che vedrà in campo anchentus e. Nella serata di giovedì 5 dicembre sono stati sorteggiati gli otto gironi sotto lo sguardo del presidente della, Gianni Infantino, che dopo mesi di difficoltà per un progetto nato in affanno, ha potuto presentare la coppa con l’animo un po’ più leggero, per aver ufficializzato alla vigilia l’accordo consui diritti Tv del format.IlLa serata di gala dedicata alla prima edizione del nuovoperè andata in scena a Miami, una delle 12 città degli Stati Uniti dove si giocheranno le 63(senza finale per il terzo posto) della competizione.Tanti le leggende del calcionazionale tra platea e palco, dove si sono avvicendati anche Alessandro Del Piero e Ronaldo.