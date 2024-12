Lettera43.it - Milano, fermata una 19enne per terrorismo internazionale: era diretta in Turchia

Leggi su Lettera43.it

Hafsa Bakari Mohamed, una giovanekenyota residente nel Milanese, è stata arrestata il 30 novembre all’aeroporto di Orio al Serio mentre si apprestava a partire per la Siria, passando per la. La giovane, già ospite in una Comunità di accoglienza e proveniente da un difficile contesto familiare, è statacon l’accusa di «arruolamento con finalità di», come emerge dall’ordinanza del gip diLuca Milani.La giovane si sarebbe radicalizzata sui social, dove inneggiava all’IsisL’indagine, avviata dalla Digos die dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione, ha evidenziato il rapido processo di radicalizzazione della ragazza, iniziato tramite la diffusione di contenuti estremisti sui social. I video pubblicati su un profilo identificato dagli investigatori mostravano la giovane inneggiare all’Isis.