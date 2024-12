Ilgiorno.it - Le ragazze della musica e un omaggio ai Litfiba

Le nuove voci femminili del pop e del rock, unaie l’energia del soul e del blues. Tripletta di concerti per il The Bank di Monza, che già stasera ospiterà un nuovo appuntamentorassegna “Ladies Vibes“, organizzata insieme al produttore Pietro Foresti e dedicata a far conoscere cantanti: a salire dalle 21 sul palco di viale Lombardia saranno Veronica Howle, in bilico tra alternative-pop e rock, con all’attivo un paio di Ep e alcuni singoli, ed Erika Grapes, i cui brani spaziano dall’indie al chill al trip-hop, muovendosi soprattutto fra atmosfere dream-pop e dark, su tappeti sonori sia acustici sia elettronici. Domani alla stessa ora ci si potrà invece immergere nell’universo rock di Piero Pelù e Ghigo Renzulli con un “Tributo ai“: a rileggere le canzoniband fiorentina sarà il gruppo dei Mondo, che suonerà i pezzi più famosi anchecarriera solista di Pelù, dagli esordi, passando per gli anni ‘90 per arrivare fino ai giorni nostri.