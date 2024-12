Ilrestodelcarlino.it - Il cibo bio con il vino slow. Bologna, sostenibilità in vetrina

Circa mille cantine e più di trecento buyer dall’estero, oltre ad appassionati, esperti, associazioni di categoria e operatori del settore: l’universo vinicolo si riunirà dal 23 al 25 febbraio aWine Fair, la fiera internazionale dedicata albuono, pulito e giusto. Una tre giorni di dibattiti e degustazioni, organizzata daFiere con la direzione artistica diFood, che metterà ancora una volta al centro il tema della. Non più declinato, come lo scorso anno, in termini di salute del suolo, ma con un’attenzione ai processi che accompagnano la produzione e incideonosull’ambienteil packaging la logistica. Giunta alla sua quarta edizione, la fiera offre una selezione di vini di altissima qualità, scelti dal team diWine fra le cantine che hanno sottoscritto il “Manifesto per ilbuono, pulito e giusto”, e che dunque si impegnano a preservare e rispettare le risorse ambientali, il territorio di provenienza e la biodiversità: "La maggioranza sono certificate biologiche, tutte seguono la produzione dall’uva alla bottiglia", sottolinea Giancarlo Gariglio, coordinatore dellaWine Coalition.