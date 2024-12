Fanpage.it - Francia, Macron esclude dimissioni: “Sceglierò nuovo primo ministro, non mi prendo responsabilità altrui”

Leggi su Fanpage.it

Emmanuelnon si dimetterà dal suo incarico di presidente della Repubblica francese: nei prossimi giorni nominerà unpremier "che curi l'interesse generale", per cercare di varare una legge di bilancio prima della fine dell'anno. Lo ha detto in un discorso ai cittadini. E sulla caduta del governo ha attaccato la sinistra e Rassemblement national: "Non mi prenderò mai ledi altri"