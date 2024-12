Inter-news.it - Fiorentina KO ai rigori: Esposito regala i quarti di finale all’Empoli!

Leggi su Inter-news.it

È da poco terminata 5-6 (dopo i calci di rigore, 2-2 ai tempi regolamentari) la gara di Coppa Italia traed Empoli. Ecco quanto successo nella sfida dello stadio Artemio Franchi, decisa ai calci di rigore con una grande prestazione di SebastianoTUTTO AI– Partita emozionante-Empoli al Franchi: nella gara degli ottavi didi Coppa Italia, infatti, sono due i ribaltoni. La gara la apre Ekong dopo 4 minuti, portando in vantaggio gli ospiti. I padroni di casa faticano a reagire, ma nel secondo tempo si sbloccano: prima va in rete il solito Moise Kean che al 59? pareggia i conti. Poi al 70? arriva la rete di Riccardo Sottil che permette ai padroni di casa di rimontare e portarsi in vantaggio. Quando sembra che i viola siano diretti verso ididi Coppa Italia, però, arriva il gran gol di Sebastiano: l’attaccante dell’Empoli, ma di proprietà dell’Inter, indirizza così la sfida verso i calci di rigore.