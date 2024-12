.com - Eugenio in Via di Gioia, le date del Sì eccolo – club tour 2025

Leggi su .com

Gliin Via ditornano dal vivo, ecco lee i biglietti del SìSappiamo che spesso una delle domande più gettonate che gli artisti si sentono rivolgere è:“Ma ci sarà un?” Se gli artisti sono gliin Via Di, la risposta arriva oggi: “Sì”. Il 4 aprileparte dall’Afterlife di Perugia, con la data zero, il Sì, una serie di 7 appuntamenti nei più famosiitaliani con cui gliin Via Diarriveranno a Roma, Milano, Padova, Firenze e Bologna per chiudere nella loro città, Torino.L’annuncio di questocoincide con l’inizio di una nuova avventura per gliin Via Dicon Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico. Queste le:4 APRILEPERUGIA – AFTERLIFE -data zero5 APRILEROMA – ATLANTICO7 APRILEMILANO – FABRIQUE9 APRILEPADOVA – HALL10 APRILEFIRENZE – VIPER THEATRE16 APRILEBOLOGNA – ESTRAGON17 APRILEVENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIABiglietti già disponibili su Ticketone.