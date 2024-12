Lapresse.it - Consumo di suolo non si arresta, si perdono 20 ettari al giorno

Ildinon sie pur rallentando rimane comunque elevato tanto che vanno persi 20al. Il nuovo rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa) ‘di, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici’ riporta, in questa edizione, anche le stime per tutte le regioni, le province e i Comuni italiani relative al 2023. E, in più, all’analisi si accompagna l’EcoAtlante che consente di consultare e scaricare le mappe dettagliate deldi.La perdita dei servizi ecosistemici legata aldi– viene spiegato – “non è solo un problema ambientale, ma anche economico“: nel 2023 la riduzione dell’effetto spugna, ossia la capacità del terreno di assorbire e trattenere l’acqua e regolare il ciclo idrologico, costa al Paese oltre 400 milioni di euro.