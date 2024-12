Dilei.it - Come congelare i funghi crudi o cotti e conservarne il sapore

Leggi su Dilei.it

In autunno, iaccompagnano le nostre tavole: sono perfetticontorno, per il risotto o la pasta, per secondi dalautunnale e rustico. Sono, soprattutto, stagionali: quindi, spesso il nostro obiettivo è riuscire ad averne una quantità sufficiente da congelarli per il futuro. Perché, sì, la notizia è che si possono, siaquanto. Ma con alcuni accorgimenti per farlo in sicurezza.Probabilmente li abbiamo visti al supermercato: icongelati vengono venduti negli appositi banchi da frigo. Questo significa che anche noi possiamo pulirli e poi congelarli, così da averne sempre una scorta all’occorrenza. Uno dei casi più comuni è la possibilità diporcini, che tutti amano e che danno quel tocco in più a qualsiasi piatto.