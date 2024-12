Romadailynews.it - Cina: opere selezionate di Xi pubblicate in piu’ lingue

Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Le edizioni in portoghese, tedesco, giapponese, laotiano e vietnamita dei primi due volumi delle “Letturedalledi Xi Jinping” sono statedalla Foreign Languages Press e distribuite sia nel Paese che all’estero. I primi due volumi della serie di libri contengono importantidi Xi, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, dal novembre 2012 all’ottobre 2022. Secondo un comunicato ufficiale, le nuove edizioni aiuteranno i lettori stranieri a comprendere in modo completo il Pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era e a capire meglio la modernizzazione cinese. Le edizioni in inglese, francese, russo, arabo e spagnolo dei volumi sono stateall’inizio di quest’anno, dopo la pubblicazione dell’edizione originale in cinese nel 2023.