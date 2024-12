Ilgiorno.it - Assegni alle associazioni e alle scuole: tutto merito della Mezza maratona

Pioggia di soldi sul no-profit in arrivo dalladel Naviglio, i Lions Cernusco-Pioltello consegnano gli: quasi 35mila euro in beneficenza. Diversi i progetti premiati dalla gara organizzata con l’Atletica Cernusco. Uno è andato ad Assital, l’Associazione italiana dei tecnici di atletica leggera, per la Lotta al doping, un programma di contrasto alla piaga dello sport, un altro a Caritas per il nuovo Centrocarità e un terzo al piano di addestramento dei cani guida del Centro di Lissone. C’era anche “Scuola run“, che ha premiato gli istituti con più iscritti alla competizione: al primo posto il Margherita Hack di Cernusco, al secondo il Rita Levi Montalcini, terzo il comprensivo di Cassina alla sua prima partecipazione. La corsa più famosa dell’hinterland torna il 18 maggio 2025, alla pettorina più fortunata, come sempre verrà donato un biglietto andata e ritorno per ladi New York, il sogno di ogni podista, l’assegnazione avviene per sorteggio.