Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 04-12-2024 ore 20:30

DEL 4 DICEMBREORE 20.20 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE TOR CERVARA.SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.PASSIAMO AI CANTIERISULLA DIRAMAZIONESUD, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIACHIUSURA DEL TRATTO AUTOSTRADALE TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E LO SVINCOLO DI TORRENOVA, IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO NAPOLI IN FASCIA ORARIA NOTTURNA,A PARTIRE DALLE ORE 21.00 DI QUESTA E FINO ALLE 05.00 DI DOMANI MATTINALA CHIUSURA SI REPLICA ANCHE DOMANI SERA CON LE STESSE MODALITÀ.IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINOSONO INIZIATI OGGI I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA PIEDIMONTE MATESE E CASSINOGLI INTERVENTI ANDRANNO AVANTI FINO AL 10 DI DICEMBRE E COMPORTANO VARIAZIONI E CORSE CON BUS TRA FROSINONE E CASERTA PER ALCUNI TRENI INTERCITY E INTERCITY NOTTEVARIAZIONI, CANCELNI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALIDA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral