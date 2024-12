Quotidiano.net - Un distretto alla prova del futuro

Meucci La forza di unche rappresenta Lucca in Italia e nel mondo. Prima di ogni altra cosa, la Lucchesia è il simbolo stesso della produzione di carta; e viceversa. Unche se oggi è un’eccellenza e perché ha saputo nel corso degli anni rinnovarsi e affrontare sempre nuove sfide alzando il livello della qualità. Oggi il nuovo orrizzonte è la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico, sono questi i due fronti su cui le aziende del cartario lucchese sono impegnate quotidianamente. La sfida è tanto difficile quanto decisiva e un comparto energivoro come quella della produzione della carta ha bisogno di ogni possibile aiuto e sostegno per vincerla. L’eventi di domani, tappa lucchese di QN Distretti, dal titolo l“Il dustretto della carta di Lucca: tradizione, innovazione e sosteniblità per il“, sarà un’occasione per fare il punto su ciò che è stato fatto e su ciò che ancora manca da fare, per ascoltare la voce degli esperti e quella degli imprenditori e confrontarsi con le istituzioni per capire quale ruolo vogliono/possono giocare nella sfida della sostenibilità.