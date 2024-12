Calciomercato.it - Tre mesi di stop: Inzaghi pesca dalla Primavera, Inter ferma sul mercato | CM.IT

La formazione campione d’Italia dovrà far fronte a un’assenza nei prossimi: intantoprepara la sfida di campionato contro il Parma L’è tornata ieri ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Simoneal ritorno da Firenze, con il match in casa della Fiorentina sospeso nel primo tempo per il malore occorso a Bove.Simone(LaPresse) – Calcio.itLa sfida del ‘Franchi’ verrà recuperata non prima di febbraio e il prossimo impegno in campionato vedrà i campioni d’Italia ospitare il Parma a San Siro nell’anticipo di venerdì pomeriggio. Match nel quale ci saranno sicuramente due assenti nella rosa nerazzurra: Pavard e Di Gennaro. Il nazionale francese prosegue nelle terapie dopo l’infortunio rimediato in Champions League contro il Lipsia e punta a rientrare per la fine dell’anno o in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita nel primo appuntamento del 2025.