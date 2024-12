Zonawrestling.net - TNA: Annunciata difesa titolata per gli Hardys contro il System

Leggi su Zonawrestling.net

Come appreso sugli account social della compagnia, Matt & Jeff Hardy sono chiamati a difendere i loto TNA World Tag Team Titlesil.Eddie Edwards & Brian Myers, entrambi usciti pesantemente sconfitti da Turning Point, eserciteranno la loro rematch clause giovedì a iMPACT e tenteranno di conquistare nuovamente le cinture in un 2024 dominato in larga parte da loro nella categoria.Riusciranno glia difenderle e superare ancora una volta l’ostacolo