Si alza il sipario della Prosa al Donizetti | in scena I ragazzi irresistibili

Bergamo. La Stagione diFondazione Teatroè ai blocchi di partenza. Da sabato 7 a domenica 15 dicembre va infatti in, primo dei sette titoli in cartellone, con otto repliche ciascuno, fino a maggio 2025. La celebre commedia dell’americano Neil Simon vedrà in palcoscenico, per la regia di Massimo Popolizio, due grandi maestri del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, affiancati da Flavio Francucci, Chiara Stoppa, Eros Pascale e Emanuela Saccardi. Traduzione di Masolino D’Amico. Scene di Maurizio Balò. Costumi di Gianluca Sbicca. Luci Carlo Pediani. Suono Alessandro Saviozzi. Produzione Teatro de Gli Incamminati, Compagnia Orsini, Teatro Biondo Palermo, in collaborazione con CTB Centro Teatrale Bresciano e con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune di Fabriano.