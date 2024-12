Short track i convocati azzurri per la tappa di Pechino | assente Spechenhauser

Leggi su Sportface.it

Ripartirà ail percorso dell’ISU World Tour di, che a un mese dall’ultimo appuntamento fain Cina. Saranno nove gliprotagonisti sul ghiaccio in Asia: si tratta di Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) al femminile, Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e Pietro Sighel (Fiamme Gialle) al maschile. Lo staff è invece composto dall’High Performance Director Kenan Gouadec, il capoallenatore Maggie Qi e gli allenatori Nicola Rodigari e Derrick Campbell. Spicca l’assenza di Luca, alle prese con un problema al ginocchio.“Ci dispiace non poter contare su, ma abbiamo preferito che si concentrasse a pieno sul recupero così che possa avere un ottimo stato di forma per la seconda parte di stagione.