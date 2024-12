Lanazione.it - Sarà ascoltato dal pm lo studente malmenato dalla polizia a Miami

SPOLETO Anche la giustizia italiana vuole fare luce sul caso dellospoletinodai poliziotti americani. Domaniper la prima volta in Procura, a Roma, Matteo Falcinelli, loventicinquenneBeach il 25 febbraio scorso, dopo essere stato arrestato. Il caso, che ha mosso anche la Farnesina, è noto e Falcinellisentito come persona offesa dal magistrato che ha aperto un fascicolo per quanto successo negli Usa.accompagnato dal legale che lo assiste, l’avvocato Francesco Maresca. "Matteo è ancora scosso - ha detto il legale del giovane rientrato in Italia da poco -, quello che ha subito è stato un episodio pesante per il quale ha ancora ripercussioni. Lospoletino vuole solo la verità e il riconoscimento dei suoi diritti".