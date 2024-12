Sport.quotidiano.net - Rytas Vilnius - Unahotels 94-84: Lituania amara per Reggio Emilia

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 4 dicembre 2024 – 40’ di altissimo livello e un supplementare negativo, anche perché giocato in debito di energie; questa la sintesi del match che laperde in quel di. Non riuscendo nemmeno, anche per un po’ di sfortuna, a preservare la differenza canestri nello scontro diretto. Il +10 dei lituani infatti la pareggia e, al momento, la differenza canestri complessiva vede nettamente prevalere il. Questo significa che le speranze reggiane di chiudere in vetta il girone, e conquistare direttamente la top 16 di Fiba Champions League, sono ridotte al lumicino. Ricordando però che capitan Vitali e compagni sono comunque già qualificati al play-in. Il barrage che promuoverà alla fase successiva del torneo. Contro la capolista del torneo baltico, insieme al fortissimo Zalgiris, l’scende in campo priva del leader emotivo Smith e col nuovo acquisto Faried, fuori all’ultimo momento per un colpo all’arcata sopraccigliare rimediato in allenamente.