Iltempo.it - Ok del Senato al Decreto Flussi, Paesi sicuri e digitalizzazione: le novità

Con 99 sì, 65 no e 1 astenuto, l'aula delha dato il via libera alla fiducia chiesta dal governo sul Dl. Il testo ora è legge. Si tratta di una misura adottata annualmente dal governo italiano per organizzare l'ingresso dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione Europea, una sorta di regolamento che stabilisce quante persone possono entrare legalmente nel nostro Paese per lavorare, sia in modo stagionale che stabile, in base alle esigenze del mercato del lavoro. Questoha diversi scopi. Da una parte, risponde al bisogno di manodopera in settori fondamentali per l'economia italiana, come l'agricoltura, il turismo e l'assistenza familiare. Dall'altro, regola imigratori legali, cercando di limitare l'immigrazione irregolare e contrastare fenomeni come il lavoro nero e lo sfruttamento.