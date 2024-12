Mondiale per club sorteggio | orario dove vederlo e le possibili avversarie dell’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

per. Il dado è tratto, tirarsi indietro ora non è unatà da contemplare: la FIFA si prepara ad inaugurare il suo nuovo progetto che vede la riforma deldel. La competizione vedrà la partecipazione di 32 squadre ed avrà una nuova struttura, composta da fase a gironi e fase finale.Ma si entra nel vivo e il pubblico del calcio internazionale è pronto a scoprire i gironi con ilche andrà in scena domani. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul regolamento, le fasce pubblicate dalla FIFA e chi può trovare l’Inter nel proprio girone del nuovoper2025.perDopo i malumori di qualche mese fa, circa le poche notizie sull’organizzazione della nuova competizione per, soprattutto per la questione stadi, la FIFA ha reso pubbliche le fasce in cui si divideranno le 32 squadre partecipanti.