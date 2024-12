Napolipiu.com - Marotta teme davvero il Napoli. Due cose preoccupano l’Inter

Il presidente nerazzurro vede gli azzurri come principale antagonista nella corsa scudetto. Dietro le sue dichiarazioni si nascondono due motivi.Ilè il vero spauracchio delnella corsa scudetto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parole di Beppesul “favorito” non sono solo strategia comunicativa, ma nascondono preoccupazioni concrete.Il primo fattore che preoccupa i nerazzurri è il calendario.dovrà gestire ben quattro competizioni, compreso il Mondiale per Club nell’estate 2025, mentre ilpotrà concentrarsi quasi esclusivamente sul campionato, con la sola “distrazione” della Coppa Italia.Un vantaggio che diventerà ancora più evidente a inizio 2025: i nerazzurri dovranno infatti affrontare la Supercoppa, recuperare il match con la Fiorentina e gestire l’eventuale spareggio di Champions League.