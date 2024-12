Manchester City Guardiola | Io e Mourinho simili ma lui ha vinto tre Premier League e io sei

Leggi su Sportface.it

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match trae Nottingham Forest, Pepè tornato a parlare del suo gesto ad Anfield. In risposta al pubblico di casa che profetizzava un suo imminente esonero, il tecnico catalano ha mostrato “sei” con le dita per indicare levinte da quando siede sulla panchina dei Citizens.Immediatamente è scattato il paragone con José, in passato protagonista di un gesto simile. A tal proposito, aè stato chiesto se anche per lui questo possa essere “l’inizio della fine”: “Spero di no. Alla fine forse sono abbastanza simile a José, ma lui hatre, io sei”.: “Io e, ma lui hatree io sei” SportFace.