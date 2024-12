Iltempo.it - La scommessa di Cerno su Filippo Turetta: "Non farà l'ergastolo. Ecco perché"

merita la condanna all'per aver premeditato l'omicidio di Giulia Cecchettin, ma non l'ha uccisa con crudeltà e il delitto non è la conseguenza di un clima di paura vissuto dalla vittima. È questo il senso della condanna inflitta ieri all'imputato, dopo circa sei ore di camera di consiglio, dai giudici della corte d'Assise di Venezia. Un verdetto che, 22 anni, ha ascoltato impassibile, a testa bassa, a pochi passi di distanza da Gino, padre dell'ex fidanzata, visibilmente commosso. Il tema è affrontato nel corso dell'edizione del 4 dicembre del Tg4 dal direttore de Il Tempo, Tommaso, che fa una previsione sul percorso in carcere di: “Scommetto chenonl'. Non c'è una condanna definitiva. Qui siamo davanti ad un processo tecnico e la difesa diè di altissimo livello.