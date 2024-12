Quotidiano.net - La macchine Inox BF. Trattare il pulper e aiutare l’ambiente

Leggi su Quotidiano.net

Nel panorama delleper cartiera, spicca senza dubbio la “BF” che ha sede a Camigliano, nel Comune di Capannori. È un’azienda che ha capitalizzato tutto ciò che ha incontrato nel suo percorso; ma soprattutto, ha investito in studio e ricerca, si è misurata e fatta apprezzare, mantenendo la cifra che, probabilmente, rappresenta un punto vincente, ovverosia quello di essere un’azienda a conduzione familiare. LaBF, progetta e realizza macchinari per cartiera che vengono impiegati nel trattamento del. Sono fondamentali, oggigiorno, perché vanno ad abbattere i consumi relativi all’acqua e all’energia. Lavora, dunque, per soddisfare le esigenze delle aziende cartarie e si misura con la ricerca, utile, anzi, fondamentale per far sì che le tematiche attuali – ovverosia, la sostenibilità e di conseguenza l’abbattimento dei consumi – possano trovare la corretta applicazione nell’ambito del comparto cartario.