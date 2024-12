.com - Jovanotti: “Montecristo” al suo esordio entra diretto al primo posto come brano più suonato dalle radio italiane

Al suo– il nuovo singolo di Lorenzoal 1°della classifica EarOne,più. Sorprendente anticipazione del nuovo album in uscita il prossimo 31 gennaio e già disponibile in preorder per Soleluna/Island/Universal Music Publishing/Drd Srl,è ilpasso di un percorso che rompe le regole e ridefinisce gli orizzonti musicali di.Il singolo – prodotto da Dardust che firma anche la musica – è accompagnato da un videoclip straordinarioda Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per YouNuts, girato al Lido di Staranzano, in Friuli Venezia Giulia.Nel frattempo PALAJOVA 2025 – il grande tour che segna il suo ritorno nei palazzetti a distanza di sette anni – continua a riscuotere un successo straordinario con il 70% del calendario già sold-out.