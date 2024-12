Tpi.it - It Wallet, da oggi patente e tessera sanitaria sull’app Io

Leggi su Tpi.it

It, daIo. Come fare per caricare i documentiImportante novità per tutti i cittadini a partire da, 4 dicembre 2024. Itdiventa disponibile per tutti gli italiani che hanno scaricato la app Io. Sarà possibile caricare i documenti in versione digitale, in modo da averli sempre a disposizione sul proprio smartphone, che hanno stesso valore legale di quelli cartacei. Al momento è possibile caricare solo tre documenti sul portafoglio digitale: ladi guida, laEuropea di Assicurazione Malattia e la Carta Europea della Disabilità. La carta di identità verrà aggiunta in un secondo momento, ma non è stata ancora rilasciata una data ufficiale.A fine ottobre c’era stato un test iniziale che ha coinvolto 50mila italiani.