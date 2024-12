Lanazione.it - Furti in Mugello, nel mirino dei ladri negozi a Vicchio e Borgo San Lorenzo

Firenze, 4 dicembre 2024 – La notte scorsa sono stati messi a segno duein altrettanti esercizi commerciali aSan, in. Ihanno usato in entrambi i casi tombini per spaccare le vetrine deida saccheggiare. E' stata presa di mira, a, una farmacia dove sono stati rubati circa 3.000 euro dalla casa. Un residente del luogo, insospettito dal rumore insolito, ha chiamare il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato alcune banconote lungo i binari della ferrovia. Più magro il bottino aSandove i, in uno di telefonia, sono riusciti a portare 200 euro che erano in cassa. Anche per questo furto indagano i carabinieri.