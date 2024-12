Cityrumors.it - Fabio Volo senza freni a Belve: “Ho sperimentato tutto, anche rapporti in gruppo”. È polemica in Rete

Leggi su Cityrumors.it

, intervistato da Francesca Fagnani a, affronta il tema legato a sessualità eintimi: la rivelazione.cambia musica, forse ispirato dal suo ultimo libro: “Balleremo la musica che suonano”. Scrittore, speaker e a volteconduttore televisivo. In questa occasione, l’intervista di Francesca Fagnani a, decide di mettersi dall’altra parte della barricata. Sotto torchio da una delle croniste più irriverenti del mondo contemporaneo, in Italia, raccontao quasi Bonetti.si racconta – Cityrumors.it –solo per esigenze artistiche, ma in questo contesto si mette a nudo quindi emerge prima la persona e poi il comunicatore e, in un certo senso, l’artista. Insommanon scrive, ma parla e lo faindugio. Non si sottrae a nulla rispondendo con la stessa voglia e adrenalina di quando deve fare qualcosa di importante.