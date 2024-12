Agi.it - Dopo la sentenza, Gino Cecchettin incontra Valditara "i femminicidi non si fermano in tribunale"

AGI - "Filippo ha fatto un errore grave e deve pagare. Se pensassi in modo negativo, direi che unagiusta non c'è: qualunque decisione è insufficiente. Ma se ragioni da cittadino che si adegua alle norme, rispetti la decisione del giudice". Così, papà di Giulia, che all'indomani della condanna all'ergastolo di Filippo Turetta parla in un'intervista a La Repubblica. "Se non c'è lo stalking con migliaia di messaggi e la crudeltà con 75 coltellate, non so cosa siano queste aggravanti" ha detto"vediamo come sarà motivata la. Non mi fa differenza". "Mi è difficile perdonare. Soffro ancora troppo" dice il papà della ragazza uccisa da Turetta l'11 novembre 2023. "Inon sicon le sentenze ma solo quando tutti avranno coscienza e rispetto della vita del prossimo.