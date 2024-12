Dailymilan.it - Champions League, Liverpool già qualificato, ma chi vince il girone?

Leggi su Dailymilan.it

La nuova formula formula dellapromuove ilgià, ma chiil?La2024/2025 ha cambiato volto, con tante squadre partecipanti, ben 36, ununico e un formato completamente rinnovato. Le novità sono molte: le prime 8 squadre delunico passeranno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal 9° al 24° dovranno affrontare i playoff. Ma la vera rivoluzione riguarda le squadre che non riusciranno a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta: le ultime 12 classificate non saranno retrocesse come accadeva in passato, e rischia anche il Real Madrid, quindi non finiranno nella fase a gironi dell’Europa, ma termineranno il loro cammino nelle competizioni UEFA. Questo nuovo sistema aumenta l’importanza di ogni singola partita, facendo in modo che ogni squadra si giochi tutto per rimanere nella competizione.