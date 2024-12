Fanpage.it - Ares Masip denuncia abusi di un ciclista in Coppa del Mondo: “Volevo urlare, mi ha coperto la bocca”

La 29ennespagnolahato con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram di essere stata vittima disessuali da parte di un collega alla tappa austriaca delladeldi mountain bike: "Gli ho chiesto di smettere, perché non volevo. Avrei voluto, spingerlo via o andarmene. Ma lui mi hala bocca, mi ha afferrato per le braccia e ha ripetuto che mi avrebbe violentata mentre cercava di spogliarmi".