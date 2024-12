Aiuti umanitari 2025 Onu chiede 47 mld

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.40 Le Nazioni Unite hanno lanciato un appello per la raccolta di 47,4 miliardi di dollari per aiutare 190miilioni di persone il prossimo anno, in un pianeta sconvolto dai conflitti e dagli effetti dei cambiamenti climatici. "Il mondo è in fiamme",dice il sottosegretario generale per gli Affari, Fletcher, secondo cui siamo di fronte a "un disastro perfetto".Guerre, disuguaglianze e emergenza climatica innescano "una crisi multipla su scala globale e sono le persone più vulnerabili a pagarne il prezzo".