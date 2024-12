Linkiesta.it - Un’America mai così pericolosa per un’Europa mai così debole

Leggi su Linkiesta.it

Mentre i principali governi europei traballano, come in Francia, o sono già al tappeto, come in Germania, e la crisi dell’auto contribuisce a preparare il terreno per un’ulteriore radicalizzazione dello scontro, a tutto vantaggio delle forze populiste e di estrema destra, le notizie provenienti dagli Stati Uniti appaiono, se possibile, ancora meno rassicuranti. Per l’Europa e più in generale per i pochi sostenitori rimasti della democrazia e dello stato di diritto. Da un lato infatti Donald Trump ha annunciato la nomina a capo dell’Fbi di Kash Patel, un signore molto amato dalla base del movimento Maga (Make America Great Again) per il suo dichiarato intento di utilizzare le forze dell’ordine allo scopo di perseguitare gli avversari politici («colpiremo le persone che hanno aiutato Biden a truccare le elezioni presidenziali»); dall’altro lato Joe Biden, pur avendo detto più volte in passato che non lo avrebbe fatto, ha concesso al figlio Hunter una grazia presidenziale che equivale a una sorta di immunità per qualunque cosa abbia fatto dal 2014 a oggi.