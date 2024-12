Ilrestodelcarlino.it - Una boccata d’ossigeno per il Montefano. Amadio: "Adesso serve più continuità"

"Eravamo reduci da tre ko e obbligati a cambiare marcia, ora dobbiamo dare un seguito a quanto visto". Peppino, allenatore del, parla del successo sull’Atletico Mariner. "Ogni match – aggiunge – ha le sue difficoltà, in campo c’erano squadre fragili sul piano mentale, essendo uno scontro tra formazioni di bassa classifica. Siamo stati bravi ad aggredire la gara, a fare gol, aspetto che non ci era riuscito in precedenza. I successi trasmettono fiducia, c’è poi stata la doppietta di Papa, le punte in generale hanno fatto gol e ciò è positivo". I viola hanno messo la partita sul binario giusto sin dalle prime battute. "I giocatori l’hanno interpretata bene e sono soddisfatto". C’è ora la necessità di dareai risultati. "Ai giocatori – svela– ho detto che avremmo dovuto iniziare un nuovo percorso, speriamo in un differente cammino e di aggiustare l’organico.