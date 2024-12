Ilgiorno.it - Sondrio, prende a calci e pugni la moglie davanti ai figli piccoli: ammonito dal questore

Leggi su Ilgiorno.it

Ancora due casi di violenza domestica in provincia di, ancora due provvedimenti di ammonimento adottati dalSabato Riccio. Il primo è nei confronti di un giovane di soli 21 anni, residente in provincia, che, dopo una lite avvenuta per futili motivi, ha spintonato e strattonato la fidanzata all’interno del loro appartamento. La giovane, spaventata per il comportamento violento del compagno, è fuggita di casa per sottrarsi a un crescendo di furia che chissà come si sarebbe potuto concludere. L’attività d’indagine ha permesso di accertare ulteriori pregressi episodi di violenza in danno della donna, commessi oltretutto sotto l’effetto di alcol. Nell’altro caso, si è proceduto ad ammonire un uomo di 40 anni, anch’egli residente in provincia, che, dopo un’accesa discussione con la, in presenza dei lorominori, l’ha colpita con diversialle braccia e alle gambe, cagionandole lesioni personali, a questi episodi di violenza la donna era già stata sottoposta in passato.