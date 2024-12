Roma-Atalanta Gritti | Cambi decisivi Zaniolo ha tanti margini

Leggi su Sportface.it

“Nelle ultime partite si stanno aggregando alcuni giocatori nuovi. Oggiè riuscito a far gol e per noi è incredibile avere sempre più giocatori con la giusta mentalità perché così mister Gasperini i cinqueli fa sempre. Sono aumentati i giocatori nelle rotazioni e quelli che sono entrati oggi hanno dato una verve che stava scomparendo“. Lo ha detto a Dazn il vice allenatore dell’, Tulliodopo la vittoria sul campo dellaper 2-0.i gol di De Roon e dell’ex. Belle parole per il classe 1999: “Nicolò ha, sta lavorandossimo in settimana. Si sta impegnando e questo gol è il coronamento di tutto il suo impegno. Se continua così, va a finire sulla strada di queissimi giocatori che sono ripartiti dall’. Se segue il mister, sicuramente ripartirà”.