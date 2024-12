Liberoquotidiano.it - Republic Courmayeur e Anni's Bistrot, due nuovi locali glamour con vista sul Monte Bianco

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un nuovo locale ache interesserà, molto, anche i milanesi in "trasferta".Milano disco club apre il, discotecanel centralissimo "salotto" dellatà turistica della Val d'Aosta consul. E nello stesso chalet inaugura anche's, primo ristorante tapas e cucina pop della perla delle Alpi. Si tratta di duedalla spiccata vocazione internazionale, dai cocktail alla selezione musicale. Alnon è previsto il pagamento all'ingresso ma è indispensabile accreditarsi attraverso prenotazione. Dal 6 dicembre sarà aperto fino al 20 aprile tutti i venerdì e sabato dalle 23 alle 5.'ssi distingue dalle altre proposte cittadine per non puntare su una cucina tradizionale di montagna.