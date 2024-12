Oasport.it - Remco Evenepoel in ospedale: brutto incidente stradale in allenamento, le condizioni del belga

Si complica la preparazione verso la prossima stagione di, finito indopo unavvenuto stamattina mentre si stava allenando in solitaria sulle strade di Oetingen, nel Brabante fiammingo. Il corridore, in base alle prime ricostruzioni, non sarebbe riuscito ad evitare la portiera aperta di un furgone delle poste.Il grande protagonista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, con la doppietta cronometro-prova in linea, non ha mai perso conoscenza dopo l’impatto ed è rimasto seduto tenendosi un braccio. I soccorsi sono arrivati in tempi celeri, avvolgendolo in una coperta e poi trasportandolo in ambulanza all’Erasmus di Anderlecht per accertamenti.Al momento non filtrano notizie certe sugli eventuali infortuni rimediati dalla stella del team Soudal Quick-Step, che verranno resi noti solamente al termine degli esami ai quali si sta sottoponendo in