Puntomagazine.it - Qualiano: materassi abbandonati in via Benedetto Croce

. Ancora una segnalazione di rifiuti questa volta si tratta di, evidentemente qualche sostituzioneUna nuova segnalazione giunge in redazione. Questa volta si tratta di quattroappoggiati lungo un muretto in via. La segnalazione è arrivata ieri sera.Si tratta sempre della stessa storia, rifiuticon la certezza che non ci saranno provvedimenti. In quella strada inoltre c’è la sede della Scuola Media “Salvatore di Giacomo”. Adesso caro Assessore Rinaldi i cittadini si chiedono quando avverrà la rimozione. Potrebbero diventare tane per topi o essere dati alle fiamme.In città non si vedono ancora politiche ambientali coraggiose capaci, da un lato di risolvere i problemi con soluzioni politiche, dall’altro di reprimere seriamente i casi di smaltimento illecito.