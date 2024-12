Ilrestodelcarlino.it - Preso a bastonate sotto casa, muratore finisce all’ospedale

Porto Recanati (Macerata), 3 dicembre 2024 – Si trovava, quando è stato accerchiato da due individui armati di bastone e spranga in ferro che lo hanno pestato e colpito ripetutamente in testa. Aggressione choc lungo viale Europa a Porto Recanati, dove sono rimaste a terra diverse macchie di sangue subito dopo la contesa. A farne le spese è stato unalbanese di 46 anni, sposato e padre di due bimbi, che è stato ricoveratodi Civitanova. Questo l’episodio di violenza che si è consumato domenica sera, nella zona sud della città. Intorno alle 20.45 il 46enne, che abita in un condominio situato in viale Europa, si trovava sul marciapiede. A un certo punto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si è visto circondato da due persone. Uno aveva un bastone in mano e l’altro una spranga di ferro.