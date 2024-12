Ilgiorno.it - Moritzino Club: L’Essenza dell’Inverno nelle Dolomiti

A 2100 metri di altitudine, tra le innevate cime delle, ilè il cuore pulsante dell’Alta Badia, un rifugio di lusso che fonde gastronomia d’eccellenza e intrattenimento esclusivo. Da oltre cinquant’anni, questa iconica destinazione cattura l’immaginazione di chi ama la montagna e desidera vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Durante la stagione invernale, ildiventa il luogo perfetto per immergersi nella magia delle. Ogni giorno, la terrazza panoramica, affacciata sulla celebre pista Gran Risa, accoglie gli sciatori con un Après-Ski iconico. Tra buona musica, champagne e una vista mozzafiato, si vive un’atmosfera conviviale e indimenticabile.Dal giovedì al venerdì, ilBrunch è un appuntamento imperdibile: un pranzo gourmet accompagnato dalla musica leggera di un DJ, perfetto per godere del panoramaco in un’atmosfera rilassata ma sofisticata.