Lo sfogo dello scrittore Jonathan Bazzi: «Milano troppo cara, come si fa a vivere così?»

Un lungo post, in cui si parte dai costi «al di là del problema delle case: panini a 20 euro, lezioni di yoga (di gruppo, di un’ora e mezza) a 30 euro, un aperitivo in due in stazione a Cadorna 40 euro.si fa a?». Inizialodi, lo39enne che spesso ha utilizzato i social per veicolare il suo pensiero, anche a proposito della città dove è nato e cresciuto:. L’autore ha poi sottolineato«alcuni più di altri subiscono e basta in questo gioco al massacro in cui viviamo in buchi diroccati che, più che case, sembrano soffitte o garage. Ti dicono di andartene se non ti sta bene,se la vita fosse un gioco di società anche se qua ci sei nato, anche se non hai mai chiamato nessun altro posto casa».Anon è solo un problema di case: panini a 20 euro, lezioni di yoga (di gruppo, di un’ora e mezza) a 30 euro, un aperitivo in due in stazione a Cadorna 40 euro.