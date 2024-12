Ilgiorno.it - L’idea dei comitati: "Oltre 7mila case sfitte. Un tesoro da sfruttare"

Non ci può essere passo avanti in ambito residenziale a Monza, se prima non si affronta il tema delle. Daicittadini e dalle associazioni è questo il problema che emerge con più forza. "Secondo i dati Istat del 2021 sono più di 7.300 lea Monza, più dell’11% del totale, con un trend che negli anni continua a crescere – afferma Giorgio Majoli, referente del Coordinamentodi quartiere ed esperto in materia in qualità di ex tecnico del Comune –. La quota fisiologica sarebbe del 3-4%, ma qui abbiamo superato ampiamente il 10. Il motivo è che si producono troppi appartamenti che poi restano sfitti o invenduti. Questo patrimonio è il primo che andrebbe valorizzato per risolvere l’emergenza abitativa, sia nel senso dell’edilizia convenzionata, che in quello dell’edilizia popolare".